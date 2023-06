Presidente da Petrobras de Lula participará de evento de Doria no Rio

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, Nicola Cotugno, presidente da Enel, Flavio Rodrigues, vice-presidente da Shell, Milton Steagall, CEO do Grupo BBF, José Isaac Peres, presidente do Conselho da Multiplan, Marcelo Mello, CEO da Sulamerica Seguros, e Rafael Lucchesi, presidente do Conselho do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), estarão reunidos para debater a nova visão econômica do Brasil, esta semana, no Rio de Janeiro. Em pauta, oportunidades de investimentos, transição energética e segurança jurídica. O encontro ocorre durante o Fórum Empresarial realizado pelo Lide, grupo do ex-governador João Doria, no hotel Fairmont, entre quinta, 29, e sexta-feira, 30, com a presença de ministros, dez governadores e 300 empresários.

