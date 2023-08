Presidente da Caixa lamenta desinteresse de jovens pela poupança

A presidente da Caixa, Rita Serrano, manifestou preocupação com a diminuição de depósitos na poupança, especialmente por parte da população mais jovem, em evento promovido pelo Santander nesta terça-feira, 22. Rita afirmou que, na última reunião do Sistema Financeiro Nacional, expôs sua preocupação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, motivada pela relevância de recursos da poupança no financiamento habitacional. A Campos Neto, ela disse que é necessário pensar em maneiras de tornar a poupança mais atraente. “Mesmo se baixar o juros, ele vai voltar a ter atratividade ou não? Não vai, por que é um produto preferido por uma população mais velha”, disse durante o evento do banco. Para a presidente da Caixa, a poupança não precisa ficar no mesmo nível de atratividade de outros ativos, mas ser mais interessante do que é hoje. “Neste momento, não tem atratividade nenhuma”, completou.

