Por que os shoppings estão animados com a fortuna que está custando viajar

Os analistas do Credit Suisse tiraram algumas conclusões depois de reuniões com fundos de shoppings. Uma delas é que há quase um consenso no mercado de que as vendas em 2022 devem, sim, se expandir e manter a boa performance já registrada no primeiro trimestre deste ano, quando as redes venderam como nunca. Outra é que, para 2023, o cenário ainda é incerto e deve haver um esfriamento no setor em função de fatores de ordem macroeconômica que assolam o país, como inflação e juros. E a terceira é que, diante desse cenário, há uma preferência dos analistas pelos shoppings de alta de renda, que devem ser beneficiados por uma transferência de recursos de viagens internacionais para o consumo doméstico. “Há uma preferência por shoppings dominantes expostos ao público de maior renda, pois as condições cambiais podem ter limitado as viagens internacionais e transferido o consumo de bens de luxo para o mercado doméstico”, escreveram.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.