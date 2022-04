Shoppings voltam a bombar e vendem como nunca no primeiro trimestre

Depois do IBGE revelar que o volume de vendas do comércio cresceu 1,1% em fevereiro, deixando o setor 1,2% acima do patamar pré-pandemia, as redes de shoppings comprovaram que o setor de fato está vendendo bem. A Multiplan já tinha mostrado no início de abril que vendeu 4 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, alta de 75% frente a 2021 e um recorde para o período. Hoje, a Iguatemi anunciou que as vendas somaram 3,3 bilhões de reais nos três primeiros meses do ano, alta de 70% em relação ao igual trimestre de 2021 e também um recorde para o período. Depois de grandes cidades liberarem o uso de máscaras em lugares fechados, parece que todo mundo decidiu voltar para os shoppings. Às 15h25, as ações da Multiplan negociavam em queda de 0,82%, enquanto os papéis da Iguatemi disparavam 6,72%.

