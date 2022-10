Por que o novo passo do Fleury para aumentar capital preocupa o mercado

O Fleury anunciou planos para um aumento de capital por meio da emissão de novas ações que pode levantar um montante entre 603 milhões de reais e 1,2 bilhão de reais, a ser subscrito pelos atuais acionistas. O preço estipulado por ação será de de 17,27 reais e o número de ações a serem emitidas deverá ser entre 34,9 milhões e 70,6 milhões, a depender das adesões, o que equivaleria a um aumento de 11% a 22% no número de ações. A companhia justifica o movimento como uma estratégia para captar recursos e fomentar seu crescimento, além de reduzir sua alavancagem. No final de junho, o Fleury anunciou a compra do laboratório Hermes Pardini, provocando euforia entre os investidores, e manteve a política de fusões e aquisições de menor porte nos meses seguintes.

Para alguns analistas, contudo, não há certeza de que os retornos e a lucratividade desses negócios são altos o suficiente para compensar um aumento de capital. Além disso, o baixo patamar do preço das ações do Fleury também é visto como negativo para a operação. “Um aumento de capital já estava sendo cogitado pela empresa quando anunciou a sua fusão com o Pardini. Ainda assim, consideramos a sinalização dessa transação como negativa, uma vez que o seu valor está próximo do menor patamar que a ação atingiu em 2020, quando o mercado estava em forte queda em meio ao início da pandemia de Covid-19”, escreve a XP. Os papéis da companhia caminham para fechar o dia em queda de 3%.

