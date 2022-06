O motivo da euforia do mercado após Fleury comprar Hermes Pardini

O Fleury anunciou na manhã desta quinta-feira, 30, que vai comprar a rede Hermes Pardini, e as ações dispararam. Às 14h15, subiam 16,10%, enquanto Pardini avançava 22,32%, isso num dia de baixa do índice Ibovespa. Na visão dos analistas do Morgan Stanley, a fusão deve criar a maior empresa de diagnósticos do Brasil, que ainda pode acelerar os ganhos de participação de mercado em um setor ainda em crescimento e negociando em múltiplos baixos. Já os analistas do Credit Suisse apostam em potenciais sinergias da nova empresa de até 600 milhões de reais, e afirmam que ambas companhias se “completam geograficamente”. Caso o acordo seja aprovado pelos acionistas e pelo Cade, o grupo terá 487 unidades de atendimento e 24 áreas técnicas em 12 estados e no Distrito Federal. Pelos termos anunciados, o Fleury deve pagar 2,14 reais por cada ação da Hermes Pardini e distribuir 1,21 ação do próprio Fleury aos acionistas da empresa.

