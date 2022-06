Por que as indústrias de aço e alumínio estão consumindo menos energia?

As indústrias do aço e do alumínio botaram um freio na produção. Os dados preliminares do consumo de energia complicados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostram que o segmento de produção de ferroligas consumiu 2,4% menos energia em maio do que em relação ao mesmo período do ano passado. A indústria fabricante de laminados planos de aço apresentou redução de 1,9% e o setor de beneficiamento do alumínio e suas ligas registrou queda de 0,5%. A CCEE, que reúne o mercado livre, avalia que um dos principais motivos foi a queda do preço do aço na China, que enfrentou uma nova onda de Covid-19 e promoveu lockdowns.

