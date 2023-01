Por que as Ilhas Maldivas deixaram de ser consideradas um paraíso fiscal

Dentre os cinco países classificados como paraísos fiscais em 2012 por estudo da consultoria Utility Bidder, um mudou de rumo nos últimos dez anos. Antes não cobrando imposto sobre o resultado de empresas, então consideradas um paraíso fiscal, as Ilhas Maldivas agora contam com o tributo, com alíquota de 15%. Na prática, indo de 0% para 15%, a guinada é descrita pela consultoria como o maior aumento de imposto empresarial realizado por qualquer país nos últimos dez anos. Em paralelo, os demais países tenderam à direção contrária. Em pouco mais de quatro décadas, a média dos impostos cobrados sobre o resultado de empresas no mundo caiu de 40,1% para 23,4%, segundo dados da Tax Foundation, nos quais a pesquisa foi baseada.

Embora não tenha elevado sua alíquota nos últimos dez anos, diferente das Maldivas, o Brasil ficou posicionado em 11o no ranking de maiores impostos corporativos, fixado em 34%. Vale dizer que nove dos dez países que cobram taxas maiores as têm fixadas em até 36%, bastante próximas da brasileira. Com a saída das Maldivas da lista de paraísos fiscais, restaram Bahamas, Emirados Árabes, Vanuatu e Bahrain – estes dois últimos localizados no Oriente Médio e Oceania – no ranking da consultoria.

