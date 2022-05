Por que a bolsa está subindo em cima da derrocada da economia chinesa?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 16 de maio.

A China anunciou nesta segunda-feira, 16, que a produção industrial do país caiu 3% e que as vendas do varejo afundaram 11% no último mês de abril, tudo por causa das novas ondas de Covid-19 que fizeram algumas cidades entrar em lockdown. Mesmo assim, tanto o petróleo quanto o minério subiram depois dessa notícia e o Ibovespa fechou em alta puxado justamente pelas siderúrgicas e mineradoras, mas por que esse bom humor se uma das maiores economias do mundo está derrapando? Para alguns analistas, a resposta está no que vem depois do lockdown. A economia chinesa e os resultados dos grandes bancos brasileiros são os temas do VEJA Mercado de hoje.

