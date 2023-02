População apoia privatizações de Tarcísio e rejeita BNDES de Lula

Um estudo realizado pelo Instituto AtlasIntel aponta que 40% da população é favorável à privatização do Porto de Santos, ante 32% contrários — 27% não soube responder. À medida é uma das principais políticas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e enfrenta resistência por parte do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A privatização da Sabesp, a companhia de água e esgoto do estado, tem o apoio de 38% da população — 30% são contra a desestatização da empresa.

Em âmbito nacional, a pesquisa aponta que 38% da população é favorável à revogação do teto de gastos, contra 32% que se posicionam de forma desfavorável. O reestabelecimento de relações diplomáticas com a Venezuela é malquisto por 55% da população, enquanto 67% das pessoas posiciona-se contrariamente à realização de novos empréstimos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para países como a Argentina.

Siga o Radar Econômico no Twitter