Pobreza pode virar peça de museu, diz Edu Lyra

Criado em uma “favela que não tinha escola e não tinha creche” em Guarulhos, São Paulo, Eduardo Lyra é um dos principais empreendedores do país no que tange a ações visando a implantação de políticas sociais para os mais pobres. “O barraco em que eu cresci era de chão de terra, meus pais não tinham grana para comprar um berço para eu dormir e me colocaram para dormir em uma banheira azul”, diz o CEO da Gerando Falcões, ONG que promove o desenvolvimento de favelas por todo o país por meio da educação e da cultura, ao VEJA S/A. Os programas da organização já atingem 5500 favelas pelo Brasil por meio de fomentos das principais empresas e empreendedores do país, como Elie Horn, Jorge Paulo Lemann e Rubens Menin.