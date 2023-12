Plano verde de Helder Barbalho movimenta R$ 34 mi no primeiro ano

O governador Helder Barbalho (MDB-PA) está em festa. O Plano de Bioeconomia do Pará completou este mês o seu primeiro ano com 275 negócios apoiados, com investimento de 34 milhões de reais e 67 mil pessoas atingidas. O PlanBio foi lançado na COP 27, no Egito, e implementado em 2022.

O governador aposta nesse programa para impulsionar a transição socioeconômica de baixo carbono no Pará. Sua projeção é a geração de uma receita de 129 bilhões de reais até 2040.