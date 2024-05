PIB de São Paulo cresce quase 2% no primeiro trimestre, segundo Seade

O Produto Interno Bruto (PIB) do estado de São Paulo cresceu 1,9% entre janeiro e março de 2024 quando comparado com o mesmo período do ano anterior, segundo dados da Fundação Seade, ligada ao governo paulista. A variação foi positiva em todos os principais setores da economia estadual. As maiores altas no recorte anual ficaram com a agropecuária (+4,4%); os serviços (+1,7%); e a indústria (+0,9%).

O PIB paulista avançou 0,7% em março ante o mesmo mês do ano passado. Em relação ao mês imediatamente anterior, fevereiro, a alta foi mais expressiva, de 2,3%. O crescimento foi impulsionado principalmente pela agropecuária, seguida pela indústria e pelo setor de serviços, que cresceram 1,1%; 0,8% e 0,4% no mês; respectivamente.