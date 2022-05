Petróleo sobe, mas Bolsonaro coloca Petrobras na pressão 

VEJA Mercado | Abertura | 31 de maio

Os olhos estarão voltados para Petrobras nesta terça-feira. O Ministério de Minas e Energia informou na noite de ontem que pediu a inclusão da empresa no Programa de Parcerias de Investimentos, o primeiro passo para tentar começar uma privatização. Mas além disso, o petróleo tipo brent chegou a subir mais de 124 dólares nesta madrugada com a União Europeia decidindo buscar uma proibição parcial para a importação do petróleo russo e com os casos de Covid da China reduzindo e o país retomando o ritmo. A notícia coloca sob ainda mais pressão a Petrobras, que desde março não reajusta o preço da gasolina. As ações caíram forte nos últimos dias com a percepção de que haverá interferência do governo e o presidente Jair Bolsonaro agora começou a dizer que a empresa é uma caixa preta e que quer começar a fazer reajustes mais espaçados. Como o Radar Econômico mostrou, a política de preços da empresa prevê que a aferição da paridade internacional pode ser feita anualmente e não trimestralmente como era feita até 2020. Bolsonaro também disse que a empresa vai levar quatro anos para ser privatizada.

Nos Estados Unidos, os mercados voltaram do feriado arredias e os futuros de ações mostram uma tendência de queda para o dia. Os rendimentos dos títulos americanos sobem, na esteira da divulgação de inflação recorde na Europa.

