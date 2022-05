Petróleo cai com notícias de queda das exportações da China

VEJA Mercado | Abertura | 9 de maio

A semana começa tomada pela preocupação com inflação e a desaceleração da China, com uma onda de aversão ao risco pelo mundo. Os futuros de ações nos Estados Unidos caem e os rendimentos dos títulos do governo sobem para novas máximas. A expectativa ainda é de que os juros subam mais fortemente no país depois que os dados de empregos divulgados na sexta-feira deixou pouco espaço para que haja uma mudança de rumos do Fed. Durante a semana, novos dados de inflação americana devem movimentar o mercado. No Brasil, o IBGE divulga na quarta-feira o IPCA.

A notícia que está afetando hoje os mercados são os dados comerciais da China que mostraram uma desaceleração das exportações do país por conta das medidas mais duras e amplas contra a Covid-19. Com isso, os preços do petróleo também estão sendo afetados e caem cerca de 2,5% nesta segunda-feira, 9. O petróleo brent, que baliza os preços da Petrobras, estão cotados a 109 dólares o barril. Mas mesmo assim ainda existe a expectativa de que a Petrobras suba mais uma vez os preços dos combustíveis, já que a empresa está com os preços defasados em relação às cotações internacionais.

