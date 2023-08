“Petrobras e outras empresas podem antecipar dividendos”, diz Beto Saadia

VEJA Mercado | 24 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 24. O bom humor no mercado internacional é sustentado por um resultado acima do esperado da fabricante de chips americana Nvidia. A empresa lucrou o equivalente a 30 bilhões de reais, e suas ações sobem 10% no chamado pós-mercado. Os investidores também monitoram o simpósio de Jackson Hole, que tem início hoje nos Estados Unidos e vai contar com a participação de uma série de autoridades, banqueiros e empresários. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de quase 2% depois da aprovação do novo marco fiscal do país. Diego Gimenes entrevista Beto Saadia, economista e diretor de investimentos da Nomos.

Oferecimento de JHSF

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify