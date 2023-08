Petrobras cai de vez no gosto do mercado — gasolina é um dos motivos

A Petrobras voltou a cair no gosto do mercado financeiro. As ações da estatal dispararam 5% na última quarta-feira, 23, e, ao menos dois bancos melhoraram substancialmente suas projeções para a companhia. O Bank of America (BofA) e o BTG Pactual passaram a recomendar a compra dos papéis aos seus clientes. O otimismo é sustentado pelo recente reajuste nos preços dos combustíveis, que diminuiu o risco de ingerências políticas na Petrobras, bem como pela valorização dos preços do petróleo no mercado internacional. A commodity saiu da casa dos 70 dólares por barril há um mês e negocia em torno de 85 dólares por barril.

O BofA prevê que o petróleo brent bata a marca de 90 dólares em 2024. Os preços têm se valorizado diante da queda nas exportações russas e de cortes na produção da Arábia Saudita. “O setor está em uma posição forte para gerar retornos sólidos para os investidores, dadas as perspectivas de dividendos e produção”, escrevem os analistas do BofA aos seus clientes. “Mesmo que a política de preços dos combustíveis não maximize os lucros da refinação, os recentes aumentos de preços abrirão caminho para melhorias nos lucros”, diz o BTG. As ações da Petrobras acumulam valorização de 62% em 2023.

