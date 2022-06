Pesquisa mostra como será difícil para as pessoas manterem planos de saúde

A Associação Nacional das Administradoras de Benefícios (Anab) divulgou uma pesquisa nesta segunda-feira, 6, em que conclui que 47% dos brasileiros tiveram dificuldades e precisaram ajustar o orçamento para conseguir pagar os planos de saúde em 2021. E olha que no ano passado os preços dos planos caíram 8,2%. O levantamento revela ainda que o interesse pela portabilidade cresceu 12,5% e que 83% das pessoas têm medo de perder o benefício. Se já foi difícil arcar com as mensalidades em 2021, como será agora diante de um reajuste de 15,5% somente nos planos individuais? A pesquisa reforça a tese de alguns analistas do mercado financeiro de que os aumentos propostos para 2022 podem ser ruins para as empresas justamente pela dificuldade dos beneficiários em honrar com as parcelas. No acumulado do ano, as ações de Hapvida e Qualicorp caem 42% e 32%, respectivamente.

