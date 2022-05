Reajuste de planos de saúde pode ser ruim para planos, alerta XP

O reajuste de 15,5% nos planos de saúde individuais anunciado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pode sair pela culatra, segundo os analistas da XP. Embora fosse do interesse das empresas do setor que as mensalidades subissem para compensar o aumento de custos nos últimos meses, o reajuste pode pressionar ainda mais as contas das famílias e provocar uma fuga de beneficiários. “Esperamos que o ajuste de dois dígitos dê aos prestadores um forte argumento para negociações com os fontes pagadoras, o que pode ter um efeito positivo tanto para a receita quanto para as margens de hospitais, laboratórios e clínicas. Por outro lado, um aumento de preço de 15,5% pode pressionar a capacidade dos beneficiários de continuar pagando seus planos de saúde, o que pode impactar o número total de planos individuais”, dizem em relatório.

