O efeito do reajuste dos planos de saúde na bolsa

A Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), anunciou nesta quinta-feira, 26, que os planos de saúde serão reajustados em 15,5% para o período entre maio de 2022 e abril de 2023. É o maior aumento na série histórica. A justificativa do órgão é o aumento de custos do setor. “Em 2021, com a retomada gradativa da utilização dos planos de saúde pelos beneficiários, as despesas assistenciais apresentaram crescimento, influenciadas principalmente pela variação no preço dos serviços/insumos de saúde”, informou a nota. Na bolsa de valores, o efeito foi positivo para as empresas. Empresas como Rede D’or e SulAmérica, que acordaram uma fusão recentemente, dispararam 6,12% e 5,41%, nessa ordem. A Hapvida subiu 5,22%, e até as redes de laboratórios se deram bem. Dasa e Fleury fecharam em altas de 3,66% e 3,28%, respectivamente. É bom lembrar que esse aumento de hoje vale para cerca de 16% do mercado total de beneficiários, uma vez que o reajuste de planos coletivos é dado em negociação particular entre as empresas.

