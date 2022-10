‘Pena o presidente não falar a verdade’, diz Maia sobre Orçamento Secreto

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 28 out 2022, 14h35 - Publicado em 28 out 2022, 14h24

Por Victor Irajá Atualizado em 28 out 2022, 14h35 - Publicado em 28 out 2022, 14h24

O presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir que não tem nada a ver com o Orçamento Secreto — e, de quebra, desancou o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB-SP), afirmando que a consolidação das emendas de relator seriam uma resposta de Maia a uma suposta negação de um pedido do então deputado de recriar o Ministério da Cidades e nomear aliados do então presidente da Câmara, em entrevista ao podcast Primo Rico.

Ao Radar Econômico, Maia desmentiu as declarações de Bolsonaro, a quem acusou de estar desesperado. “Desespero. Uma pena um presidente não falar a verdade”, escreveu Maia à coluna. “Hoje o presidente mais uma vez mentiu, querendo atribuir a mim uma responsabilidade que é dele. O presidente insiste em dizer que eu criei o Orçamento Secreto, mas a lei é dele, a sanção e a execução são dele”, diz Maia. Apesar de dizer que vetou o dispositivo aprovado pelo Congresso Nacional em 2019, Bolsonaro recriou, por ato normativo do Poder Executivo meses depois, as chamadas RP-9. O documento foi assinado pelo então ministro-chefe da Casa Civil Luiz Eduardo Ramos.

