Parlamentares e empresários miram atualização em propriedade intelectual

O líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF), e o deputado federal Julio Lopes (PP-RJ), querem reaquecer a pauta sobre propriedade intelectual no Congresso Nacional depois de ouvir 100 grandes empresários do país. A discussão acerca do tema se dará em evento do LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais, em Brasília, na próxima quarta-feira, 14. Lopes já havia apresentado um projeto em 2018 a fim de desburocratizar a propriedade intelectual no Brasil, o PL 10.920. Visando uma maior segurança jurídica acerca da propriedade intelectual, a iniciativa privada se atenta ao andamento da pauta no Congresso.

Também estão confirmados no evento a presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Massruhá, o presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Júlio César Moreira e a secretária de Competitividade e Regulação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Andrea Macera. O seminário é restrito a filiados do LIDE, convidados e jornalistas.

