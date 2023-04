País precisa regulamentar mercado de carbono, diz Helder Barbalho

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou, nesta quinta-feira, 20, que o Brasil “precisa construir seu marco legal de mercado de carbono”. “O país precisa ter bases legais, claras e transparentes para acessar essa que, certamente, será uma das principais políticas para valorizar e monetizar a floresta em pé e conciliar interesses”, afirmou. As falas se deram no Lide Brazil Conference, em Londres. “Não propomos a exclusão das atividades vigentes, como ser protagonista a pecuária ou agricultura. O que queremos é mudar a lógica da extensividade da produção, passarmos para a intensividade”, afirmou.

O governador elencou a redução de 21% no desmatamento no estado entre 2021 e 2022 e disse que a gestão estadual busca propor novas atividades no portfólio do agronegócio do estado para gerar oportunidade de captura de carbono por meio da concessão de três unidades de conservação, para a consolidação de áreas de cessão de crédito de carbono — cujas áreas somam 4 milhões de hectares — e de restauro de áreas ambientais.

