Outback aposta no mundo gamer com restaurante virtual no Cidade Alta

A rede de restaurantes Outback Steakhouse entrou de cabeça no universo gamer e inaugurou uma versão especial dentro do maior servidor de role-play (interpretação de papéis) da América Latina, o Cidade Alta. Nos dias 4 e 5 de dezembro, data da realização da CCXP 2021, os gamers poderão cumprir tarefas que envolvem o restabelecimento da harmonia no restaurante Outback além de poderem conquistar cupons de desconto no servidor de GTA RP para usar no delivery do Outback pelo iFood, que também patrocina o jogo.

Para as empresas envolvidas no game, é a oportunidade de dialogar com potenciais consumidores mais jovens. Prova disso é que o investimento da Bloomin’ Brands, dona do Outback, em cultura pop e e-sports já ultrapassa a barreira do milhão de reais, com patrocínios de times como a B4 e a Red Canids, BGS e a própria CCXP. Para celebrar o título de restaurante oficial da CCXP Worlds 2021, o Outback lançou também dois lanches, o Super Veggie CCXPW21 Burger, feito de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola; e o Epic CCXPW21 Burger, de carne. A empresa projeta que o faturamento desses hambúrgueres especiais lançados para a data cresça acima de 20% durante a edição deste ano.