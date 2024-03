OSX protocola plano de recuperação judicial no Rio de Janeiro

A OSX, última empresa de Eike Batista, protocolou o plano de recuperação judicial da empresa nesta quarta-feira, 20. A companhia de construção naval tem dívidas de 7,9 bilhões de reais. A empresa propõe descontos nos pagamentos para os credores de 78% do montante. A empresa propõe ainda uma estratégia de aumento de capital pela oferta de novas ações na Bolsa de Valores de São Paulo — que serão distribuídas aos credores que aceitarem não contestar as dívidas na Justiça. O plano foi protocolado na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o escritório responsável pela administração judicial, o Licks Associados, o grupo OSX apresentou evolução das receitas no período de setembro de 2020 a setembro de 2023. As receitas auferidas passaram de 8 milhões de reais para 34,8 milhões de reais. Ainda segundo o escritório, As despesas operacionais foram reduzidas de 71 milhões de reais para 41 milhões de reais. “Desse modo, o resultado líquido das recuperandas do grupo OSX apurado no último trimestre de 2023 demonstra crise financeira, mas em situação menos gravosa que outras sob recuperação judicial”, escreve o escritório responsável pela publicação dos resultados.