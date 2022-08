Os três vilões da inflação que são os duros adversários do Brasil na Copa

A menos de três meses para o início da Copa do Mundo no Catar, os brasileiros já podem eleger a grande vilã para acompanhar os jogos da seleção: a inflação. Na comparação com os preços à época do torneio de 2018, alguns itens subiram acima do IPCA, segundo levantamento da XP. O pacote de figurinhas do álbum da Copa é o grande vilão da balança depois do preço subir 100% em quatro anos. Em segundo lugar, o preço da carne não ficou muito para trás e acumula valorização de 79% no período, deixando o churrasco em dias de jogos um tanto quanto mais salgado. Em terceiro lugar, o preço da camisa oficial da seleção brasileira subiu 40% desde a Copa de 2018. Já a cerveja subiu 18%, menos que o IPCA. “A alta da carne está associada à maior demanda global, elevação dos custos de grãos e queda da área de pastagens com a crise hídrica de 2020 e 2021. No caso da cerveja e refrigerante, em paralelo, tiveram alta relevante de custos, especialmente de embalagens, com cotação em dólares”, diz o levantamento do banco.

