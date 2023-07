Os sinais amargos de Vale e Petrobras à bolsa de valores

VEJA Mercado em vídeo | 28 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 28. No exterior, a expectativa é pela divulgação da inflação de consumo nos Estados Unidos ainda hoje. No Brasil, o índice Bovespa fechou em queda de mais de 2% na última quinta-feira, 27. O principal índice da bolsa brasileira foi pressionado pelas ações da Vale e da Petrobras. Apesar do movimento natural de correção dos recentes lucros, alguns fatores de ordem econômica e corporativa pesam sobre as duas maiores empresas do Ibovespa. O VEJA Mercado recebe Victor Irajá, editor do Radar Econômico.

Siga o Radar Econômico no Twitter