Os recados de Ilan Goldfajn no comando do BID vão na direção correta

Empossado presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o ex-presidente do Banco Central (BC) Ilan Goldfajn fez um discurso na direção correta. Ele apontou o grave processo inflacionário da América Latina como um de seus principais focos durante a gestão e a necessidade de que o continente engendre políticas ambientais que fomentem o crescimento sustentável. “Vivemos momento histórico global, com inflação mais alta dessa geração”, afirmou. “Precisamos investir na mitigação da crise climáticas e tornar nossas iniciativas mais ágeis”, disse ele, que elencou as preocupações em torno do ambiente institucional e democrático do continente como uma necessidade para a consolidação, também, de bons resultados econômicos. “Nesse tempo de polaridade nosso futuro está em valorizar diferentes opiniões”, disse. “Temos que defender nossas instituições”. A nomeação de Goldfajn para o banco esteve em xeque pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva pelo fato de o economista ter sido indicado pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

