Os principais fatores de inadimplência no Brasil, segundo o Google

Renda menor, inflação e reajuste de contas estão entre os motivos que levam à inadimplência no Brasil. É o que aponta uma pesquisa inédita encomendada pelo Google ao instituto de pesquisa Quantas.

Segundo o levantamento, pressões financeiras – como a renda diminuindo (57%), a inflação (54%) e o reajuste de contas fixas (48%) – estão entre os principais motivos que levam à inadimplência, seguidas pelo parcelamento de contas no cartão (46%) e imprevistos de saúde (45%).

Nas entrevistas, 48% dos entrevistados afirmam que não conseguem comprar o que precisam; 47% afirmam que com o salário que ganham não tem como não se endividar, e 34% afirma que quando paga uma dívida, já entra em outra. A maioria das pessoas (57%) afirmou que, quando compra parcelado, se preocupa apenas com a parcela e não com o valor total.

A pesquisa mostra que 53% dos brasileiros que têm conta em algum banco estão com mais da metade da renda comprometida com gastos fixos e créditos. Apesar do cenário complexo em relação ao endividamento, a maior parte (66%) dos brasileiros está otimista com sua situação financeira do futuro, e 88% dos inadimplentes dizem que têm expectativa de pagar suas dívidas nos próximos meses.