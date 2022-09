Os preocupantes sinais da China que podem atordoar as empresas brasileiras

Os sinais de uma forte desaceleração na economia chinesa são cada vez mais claros para o mercado financeiro e podem atingir diretamente as siderúrgicas e mineradoras brasileiras, como a Vale. Os analistas do UBS calculam uma queda de 7%, na comparação anual, na produção de aço bruto no país no último mês de julho, enquanto a demanda se estabiliza em um nível mais baixo do que o comum. Além disso, os estoques nas usinas permanecem acima do normal para o banco – cerca de 10% na comparação com o ano de 2021 – e acumulam a nona semana consecutiva de alta. “Com o recente relaxamento nos lockdowns no país e o aumento da oferta, vemos um risco negativo para nossas previsões de preços de minério de ferro de curto prazo. Continuamos cautelosos no médio prazo, esperando que a oferta aumente e a demanda caia”, escrevem. O cenário ainda não leva em conta o recente confinamento de algumas cidades em função de uma nova onda de coronavírus no país. No acumulado do ano, as ações da Vale caem 10%.

