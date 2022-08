A volta do instável efeito China no preço da gasolina

As commodities têm uma manhã de duras quedas nesta terça-feira, 30. Por volta de 9h, o minério de ferro tombava 5% em Dalian, cidade portuária chinesa, para 98 dólares a tonelada, enquanto o petróleo tipo brent recuava 3%, para 99 dólares o barril. No radar dos investidores, um velho e instável efeito: a China. A agência Bloomberg informa que todas as 31 províncias da China registraram casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, fato que fez subir consideravelmente o temor do mercado de que novos fechamentos sejam impostos para controlar a propagação de casos, uma vez que os chineses adotam a política de “Covid zero”. Novos lockdowns podem desacelerar a economia chinesa e diminuir a demanda por commodities, e, por isso, os preços caem nesta manhã.

Por outro lado, as bolsas europeias e os futuros americanos voltam a apontar para leves altas depois do estrago provocado pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o banco central americano, na última sexta-feira, 26. O aceno para altas mais agressivas de juros no país aumentou a aversão ao risco nas bolsas, mas os ativos começam a esboçar uma reação depois de mais essa tempestade.

