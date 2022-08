Os números que Guedes quer mostrar a Alexandre de Moraes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma nova justificativa para levar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos julgamentos que envolvem a redução de 35% do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para 4 mil produtos, como mostrou o Radar Econômico. O ministro vai levar ao membro da Corte o argumento de que o governo de Jair Bolsonaro vem batendo recordes de arrecadação de impostos e que esse respiro precisa chegar à população. A arrecadação do governo bateu 181 bilhões de reais em junho e atinge 1,1 trilhão de reais no acumulado do ano. Técnicos da pasta almejam levar para o ministro a sugestão de que Moraes siga seu par no STF, Gilmar Mendes, na decisão sobre a redução das alíquotas de ICMS.

Siga o Radar Econômico no Twitter