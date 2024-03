Os novos planos da Vulcabras, dona da Olympikus

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Vulcabras, fabricante de artigos esportivos, mira o varejo. Há três semanas, a empresa captou meio bilhão de reais, o dobro do que havia projetado, em um lançamento adicional de ações realizado na B3. Uma parte da bolada deve servir para a abertura de lojas. Uma ideia é chegar mais ao consumidor final. A companhia inaugurou, no final de dezembro, sua quarta loja da marca americana Under Armour. A Vulcabras tem também licença da japonesa Mizuno e é dona da brasileira Olympikus.