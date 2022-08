Os importantes acenos de Lula ao mercado no Jornal Nacional

Giro VEJA - quinta, 25 de agosto

A aproximação da campanha petista com o setor privado é o destaque do dia

Na esteira da polêmica operação da Polícia Federal que atingiu nesta semana empresários bolsonaristas, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê a oportunidade de melhorar a percepção do empresariado em relação a uma eventual vitória do petista. O plano discutido nos bastidores da campanha foi reforçado nesta quinta-feira, em declarações do ex-governador Geraldo Alckmin, vice de Lula, à coluna Radar Econômico. Alckmin afirmou que está animado com as reuniões de que tem participado e disse que há uma "convergência" entre empresários e a agenda do petista.