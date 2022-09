Os fracassos na venda de arranha-céu histórico, agora com 25% de desconto

Inaugurado há quase cem anos, se tornando o primeiro arranha-céu da América Latina em 1929, o edifício A Noite será vendido com 25% de desconto depois de dois leilões fracassados. No primeiro leilão sem êxito, em abril de 2021, foi estabelecido o preço de 98 milhões de reais. No segundo, em julho de 2022, o valor foi de 38,5 milhões de reais, um desconto de 60%. Agora, não havendo propostas em ambos os leilões, o prédio histórico localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro será ofertado por 28,9 milhões de reais em venda direta.

O edifício A Noite abrigou a Rádio Nacional do Rio de Janeiro por quase oitenta anos entre seu ano de fundação, em 1936, até 2012. Além de pioneira em sua cobertura de quase todo o território nacional, a rádio inovou no jornalismo, com a criação do programa Repórter Esso, durante a Segunda Guerra Mundial. Com arquitetura em estilo art déco, o A Noite foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



Interditado há cerca de dez anos, o edifício tem gerado um prejuízo de 2,5 milhões por ano aos cofres públicos. Questionado sobre a incapacidade de vender o prédio em leilão, o Ministério da Economia optou por não tecer comentários sobre ocorrido.



Siga o Radar Econômico no Twitter