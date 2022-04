Os dois fatores que fizeram o Ibovespa ter a pior semana no ano

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 04/04 a 08/04.

Depois de surfar na onda do dinheiro estrangeiro, o Ibovespa teve a sua pior semana em 2022. O índice caiu 2,67% entre os dias 4 e 8 de abril, aos 118.332 pontos. O dólar subiu 0,91% no período, cotado a 4,708 reais. A piora nos números se deu por duas velhas preocupações que voltaram a assombrar o mercado: juros e inflação. O Federal Reserve Bank (Fed) divulgou na última quarta-feira, 6, a ata da reunião de março do conselho em que afirma a intenção de acelerar o ciclo de altas de juros nos Estados Unidos para tentar conter inflação. Juros tiram dinheiro das bolsas, sobretudo quando a alta é nos Estados Unidos.

Para piorar, na última sexta-feira, 8, o IBGE revelou que a inflação para o mês de março no Brasil foi de 1,62%, a maior desde 1994. A subida de preços coloca em dúvida a estratégia do Banco Central de encerrar o ciclo de altas da Selic em maio, e nesse ponto voltamos para a toada dos EUA. Juros brasileiros mais altos para frear a inflação podem tirar o dinheiro das bolsas. Fato é que esse fantasma está de volta nas rodas de conversa e certamente será assunto na próxima semana.

