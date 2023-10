Os diálogos de Barroso com ruralistas sobre o marco temporal

Atualizado em 27 out 2023, 16h41 - Publicado em 27 out 2023, 12h29

Integrantes da bancada do agronegócio colocaram seus técnicos à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF) para fornecer dados sobre temas como o marco temporal das terras indígenas e a tribu­tação de pesticidas. Presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso tem dialogado com os ruralistas.

Sob a presidência de Rosa Weber, a Corte fez chegar a parlamentares que, se a votação do marco temporal não fosse apressada, o Supremo sairia na frente. O tema era caro à ministra, que na ocasião estava perto de se aposentar.