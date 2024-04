O International Meal Company (IMC), grupo dono de marcas como Frango Assado e Viena e operador do KFC e Pizza Hut no Brasil, vai expandir as marcas do portfólio no país. Com 246 milhões de reais em dívidas – e caindo –, a emissão de 460 milhões de reais em debêntures deram fôlego ao caixa.

