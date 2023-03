ONG organiza jantar em Londres para atrair doações para favelas do Brasil

A Gerando Falcões realizará um jantar em Londres, Inglaterra, a fim de arrecadar fundos para seus projetos de desenvolvimento social e transformar a realidade nas favelas brasileiras. O evento, organizado para 200 convidados, acontecerá no dia 18 de abril, e contará com a apresentação do CEO da ONG, Edu Lyra, além de um coquetel, um pocket show e a presença do time internacional da organização.

O encontro será pautado pela discussão acerca da pobreza no Brasil e visa a atração de doações de empresas e pessoas no exterior. “Atuamos em cerca de 6 mil favelas e criamos o Favela 3D, um projeto de interesse público, que pode ser a solução para a superação da pobreza nos países mais pobres do mundo. Entendemos que, para expandi-lo, precisamos de uma agenda articulada de colaboração mútua e decidimos também mostrar o nosso trabalho no exeterior, mobilizando parceiros e apoiadores fora do país”, afirma Edu Lyra. Além da edição de Londres, estão previstos outros eventos em Nova York, Hamptons e Miami.

Siga o Radar Econômico no Twitter