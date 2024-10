O verdadeiro motivo por trás da demissão do vice-presidente da Eletrobras

O vice-presidente de Gente (Recursos Humanos) da Eletrobras José Renato Domingues foi demitido nesta segunda-feira, 1. Em comunicado ao mercado, a empresa não explica os motivos para demissão, mas Domingues passava por forte desgaste após fracassada tentativa de acordo de reajuste salarial com servidores da empresa. A estratégia de tensionar as negociações com o sindicato da categoria teriam selado o destino do agora ex-vice-presidente.

José Renato foi o primeiro executivo contratado com a missão de negociar um acordo coletivo com os servidores da Eletrobras. A disputa salarial entre o comando e os demais funcionários da empresa foi parar na Justiça Trabalhista. Na semana passada, o ministro Maurício Godinho Delgado, relator do dissídio no TST, concedeu liminares aos sindicatos impedindo demissões em massa e descontos dos dias de greve até o julgamento do dissídio.