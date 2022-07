O temido recado do Fed sobre o risco de recessão nos EUA

O Federal Reserve Bank (Fed) divulgou nesta quarta-feira, 13, uma nova edição do Livro Bege que trouxe alguns recados preocupantes para o mercado sobre o risco de recessão nos Estados Unidos. De acordo com a autoridade monetária, cinco distritos, de um total de 12, notaram novas preocupações sobre um risco aumentado de recessão. Além disso, “vários distritos” relataram sinais crescentes de desaceleração na demanda, aumentos substanciais de preços, perspectivas negativas para o crescimento econômico nos próximos 12 meses e pressões inflacionárias “pelo menos até o final do ano”. Vale lembrar que a inflação em junho no país veio acima da estimativa do mercado e eleva a chance do Fed subir os juros americanos em 0,75 ponto percentual em sua próxima reunião.

