O sutil recado da Sabesp, de Tarcísio, ao governo Lula

A Sabesp, empresa de água e esgoto do estado de São Paulo, sob a administração do governador Tarcísio de Freitas, anunciou a sua desfiliação da histórica Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), instituição que existe há quase 40 anos e que tem a própria Sabesp como uma das fundadoras. A Copasa, empresa de saneamento de Minas Gerais, também pediu desfiliação do órgão. O movimento é encarado como uma retaliação às mudanças impostas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Marco do Saneamento por meio de decretos. O Radar Econômico informou que alguns pontos da revisão anunciada esta semana desagradaram entidades setoriais.

“A companhia entende que as posições recentes da entidade não são coerentes com o avanço do saneamento no Brasil. […] A companhia preza pela eficiência e governança para proporcionar investimentos em saneamento, sejam privados ou públicos, e acredita que a visão da Aesbe, alinhada a instrumentos políticos, contraria a necessária segurança jurídica para o setor”, escreveu a Sabesp em comunicado.

