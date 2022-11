O susto brasileiro com o preço da cerveja na Copa no Catar

Com o preço médio de uma garrafa de 330ml de cerveja em seis reais, o Brasil figura no 46o lugar em ranking que compara o valor da bebida alcoólica em 77 países. O preço desembolsado por brasileiros na compra de cervejas é semelhante ao de países como Paraguai, Itália e Alemanha, e superior ao da Holanda, Hungria e Colômbia, onde é cobrado o equivalente a menos de quatro reais. Entretanto, um dado que salta aos olhos é o destaque dado ao Catar, país que sedia a Copa do Mundo da Fifa a partir do final de novembro. Segundo a HelloSafe, plataforma de comparação de produtos financeiros que elaborou o ranking, o país do Oriente Médio cobra o equivalente a quase 35 reais por uma garrafa de cerveja, que é a mais cara de todo o mundo.

Quase seis vezes mais cara que a vendida no Brasil, a cerveja no Catar custa quase o dobro da segunda mais cara do mundo, a da Noruega, cuja garrafa é comumente encontrada pelo equivalente a pouco menos de 19 reais. Além de levantar o preço médio da cerveja ao redor do mundo, o levantamento também colheu dados de tendências sofridas pelo produto. No caso do Brasil, foi constatado que o preço da bebida tem aumentado mês a mês desde outubro de 2020. Nesse período, cervejas vendidas em supermercados acumularam alta de 16,5% no país. Entretanto, com a inédita junção de Copa e verão, a expectativa é de que as vendas do produto no ano cresçam em 8% quando comparadas às de 2021, volume equivalente a 3,3 bilhões de garrafas a mais.

