O surpreendente valor que consumidores planejam gastar no Dia das Crianças

Atualizado em 8 out 2022, 11h16 - Publicado em 9 out 2022, 10h14

Um levantamento realizado pela OLX revela as intenções dos consumidores para a celebração do Dia das Crianças na próxima quarta-feira, 12. Apesar de apenas 16% dos 6.500 entrevistados pela plataforma mostrarem interesse em presentear algum ente na data, quase 50% daqueles que estão dispostos a gastar pensam em comprar um presente que custe 150 reais, ou mais (46%). Outros 29% planejam investir entre 50 e 100 reais, enquanto 14% pretendem gastar entre 100 e 150 reais, e 11% devem gastar até 50 reais. De acordo com a OLX, os produtos mais pesquisados e vendidos na categoria de brinquedos no último mês de setembro foram War, Lego, Atari, Velotrol e quebra-cabeças.

