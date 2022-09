O setor que subiu 50% em dois meses na bolsa – e que ainda anima o mercado

Incorporadoras como MRV, Cury e Direcional, consideradas construtoras relevantes no segmento de baixa renda, são alguns dos nomes preferidos dos analistas do Itaú BBA para os próximos meses. O setor, que disparou 50% desde julho, já virou o jogo para o positivo no acumulado do ano depois de amargar fortes quedas, e o rali de altas ainda pode continuar por mais tempo. “Estamos mantendo nossa visão de alta, apesar do rali, com base em nossa expectativa de ganhos impulsionados por: concorrência suave com nomes listados dobrando sua participação de mercado em algumas cidades, aumento dos preços para acompanhar o aumento da acessibilidade nos programas habitacionais e preços de materiais em tendência de baixa, com espaço para uma superação das margens à medida que os orçamentos incorporam altas previsões de inflação”, escrevem os analistas do banco.

Importante ressaltar que o mercado também já precifica o fim do ciclo de alta de juros pelo Banco Central, juros estes que amassaram o setor no último ano. “Vemos um risco positivo à medida que as empresas adotam uma abordagem mais conservadora para a inflação projetada e os custos começam a aliviar – um contraste direto com o cenário de 2021, quando a inflação projetada foi baixa e os preços das matérias-primas subiram”, concluem.

