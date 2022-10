O segmento que fez a receita da Ambev explodir e o presságio para a Copa

A Ambev registrou lucro líquido de 3,2 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, uma queda de 13% pressionada pelas despesas financeiras e por uma maior alíquota de impostos dada a reversão extraordinária de 750 milhões de reais em imposto de renda e contribuições sociais diferidos no terceiro trimestre de 2021. Ainda assim, o volume consolidado da companhia foi recorde para um terceiro trimestre. A grande surpresa veio do Brasil. As receitas no país explodiram 20%, para 10,7 bilhões de reais. A Ambev explica que o destaque no país foi o segmento de marcas premium, como Chopp Brahma e Original. Para o quarto trimestre, período de clima mais quente no país e, pela primeira vez, da realização de uma Copa do Mundo, a expectativa do mercado é alta. “Esperamos um bom momento da indústria de cerveja e não alcoólicos, especialmente no quarto trimestre, impulsionado pelo clima favorável e pela Copa do Mundo. Prevemos que a Ambev aproveite esse momento favorável para recuperar margens”, avalia a XP. Por volta de 13h, as ações da Ambev subiam 2,6%.

Siga o Radar Econômico no Twitter