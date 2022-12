O recorde de vendas de passagens de ônibus para o Natal

As vendas de passagens rodoviárias na semana que antecede o Natal bateram recorde de acordo com dados da ClickBus, maior marketplace de passagens rodoviárias do Brasil. Segundo a plataforma, entre os dias 18 e 24 de dezembro, foram gerados mais de 42 milhões de reais em volume de vendas, a melhor semana em vendas da história da empresa — no mercado há mais de nove anos. Ao todo, nesses dias, foram vendidas cerca de 370 mil passagens. O modal rodoviário já vinha apresentando crescimento nas suas vendas ao longo de 2022, obtendo resultados recordes na comparação com o período pré-pandemia. Para a ClickBus, esse crescimento do modal é resultado da conjunção de diversos fatores como, por exemplo, o cenário econômico nacional com aumento no valor da gasolina, querosene de aviação e, consequentemente, das passagens aéreas.

“A retomada do setor e a demanda reprimida causada pelas políticas de isolamento social fazem com que, nesse momento, as pessoas anseiam por viajar. Com isso, as empresas também evoluíram para atender essa demanda com ônibus mais confortáveis, com diversas opções de assentos e com comodidades”, conta Phillip Klien, CEO da ClickBus. Outro fator de aceleração nas vendas é a recente paralisação dos funcionários das companhias aéreas, que fez com que o consumidor buscasse outras opções de viagem sem correr o risco de atrasos ou perdas. Esse movimento vem ao encontro da evolução do modal rodoviário, com frotas modernas, conforto e tecnologias embarcadas para proporcionar melhor experiência e segurança.

