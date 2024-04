O recado do CEO da Petrobras sobre subir gasolina após defasagem disparar

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, não deu qualquer sinal de que pretende aumentar os preços da gasolina e do diesel depois de as cotações do petróleo e do dólar dispararem nas últimas semanas. Em evento no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 18, o executivo afirmou que a empresa não vai mexer nos preços diante do cenário atual. “Estamos avaliando as condições todas de mercado. Não há razão nenhuma para aumento agora. Não está sendo avaliado. Estamos monitorando o cenário internacional. Por enquanto, não há nada que faça mover, e o preço do petróleo indica isso”, disse.

A Petrobras não altera os preços da gasolina há mais de seis meses. Os preços do petróleo têm valorização de 20% no acumulado do ano e são negociados na casa dos 88 dólares por barril. O dólar sobe 9% no ano e está cotado a 5,26 reais, o maior patamar desde dezembro de 2022. A Associação dos Importadores de Combustíveis (Abicom) calcula que o preço da gasolina está 24% defasado em relação à paridade internacional, o equivalente a 85 centavos por litro de combustível.

