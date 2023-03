O recado auspicioso de Haddad após falência do Silicon Valley Bank (SVB)

VEJA Mercado em vídeo | 13 de março.

A falência do banco americano Silicon Valley Bank (SVB) tem provocado cautela e atenção no mundo inteiro. O governo americano, junto com o banco central local, agiu rápido para mitigar os danos e acalmar os ânimos dos investidores. A estratégia funcionou e as bolsas americanas sobem nesta tarde. No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou o episódio para lançar importantes recados ao Banco Central. A repercussão da falência do SVB e os possíveis efeitos no Brasil são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 13.

