O rápido e surpreendente desfecho para fusão entre Rede D’Or e SulAmérica

Os conglomerados de saúde Rede D’Or e SulAmérica anunciaram a conclusão do processo de fusão entre as companhias iniciado em fevereiro. A consumação do maior grupo de saúde do país acontece de forma mais rápida e sem tantas imposições por parte dos órgãos controladores. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não exigiram que a Rede D’Or vendesse sua participação na Qualicorp e tampouco impuseram restrições quanto à troca de informações entre a seguradora e a prestadora de saúde. As únicas cláusulas exigidas são as de que os planos de saúde da SulAmérica não poderão ser comercializados exclusivamente pela Qualicorp e que o representante da Rede D’Or no conselho de administração da Qualicorp deve se abster de pautas que envolvam a SulAmérica. “O resultado foi positivo, dado que as restrições impostas foram menores do que era esperado pelo mercado”, avalia a XP Investimentos em relatório enviado a clientes.

Ainda resta a chancela do Banco Central para o negócio, uma vez que a SulAmérica tem uma frente de gestão de ativos financeiros. No entanto, como a única entidade sujeita às restrições é a própria gestora, a Rede D’or dará 51% dos direitos a voto da entidade em questão aos acionistas da SulAmérica, que serão transferidos depois do sinal verde. Dessa forma, a fusão foi fechada antes mesmo do aval da autarquia. Ao todo, serão emitidas 308 milhões de novas ações da Rede D’Or para os acionistas da SulAmérica receberem-nas em 23 de dezembro, podendo negociá-las a partir de 26 de dezembro. Por volta das 13h desta quarta-feira, 21, os papéis de ambas companhias subiam entre 6% e 7% na bolsa de valores.

